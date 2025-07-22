Mersin'de Motosiklet-Traktör Çarpışması: 19 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet ve traktör çarpışmasında 19 yaşındaki İsmail K. yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gömmece Mahallesi'nde İsmail K. (19) idaresindeki motosikletle A.E'nin (39) kullandığı traktör çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????????????

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.