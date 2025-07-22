Mersin'de Motosiklet-Traktör Çarpışması: 19 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet ve traktör çarpışmasında 19 yaşındaki İsmail K. yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gömmece Mahallesi'nde İsmail K. (19) idaresindeki motosikletle A.E'nin (39) kullandığı traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????????????
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel