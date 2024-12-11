Mersin'de Motosiklet Sürücüsünün Ehliyeti İptal Edildi
Anamur'da trafikteki tehlikeli davranışları nedeniyle motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi ve 10 bin lira ceza kesildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, motosikleti önünü havaya kaldırarak kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti iptal edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, motosikletinin ön tarafını havaya kaldırarak kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla motosiklet sürücüsünü yakaladı.
Ehliyeti daimi iptal edilen sürücüye 10 bin lira idari para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.