Mersin'de Motosiklet Sürücüsü Zabıta Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Mersin'de Motosiklet Sürücüsü Zabıta Aracına Çarptı: 2 Yaralı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, motosiklet sürmek için geçerli ehliyete sahip bir sürücünün otomobiliyle zabıta aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de, motosiklet sürmek için geçerli A1 sınıfı ehliyet ile otomobil kullanan sürücüsünün çarptığı zabıta aracı devrildi. Kazada 1'i zabıta memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet kullanmak için geçerli A1 sınıfı ehliyeti bulunan Mehmet Can Mercan yönetimindeki 33 SD 079 plakalı otomobil, ara sokakta seyir halindeki Toroslar Belediyesi'ne ait 33 TR 214 plakalı zabıta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle zabıta aracı devrilirken, 1'i zabıta personeli 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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