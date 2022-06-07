Mersin'de motosiklet sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Haberler

Mersin'de motosiklet sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsünün düşerek yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsünün düşerek yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkisinde, dün önünde seyreden otomobile çarpmamak için ani manevra yapan 33 AET 161 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Ö'nün düşerek yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Ö'nün önünde seyreden otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak düşmesi ve çevredekilerin kendisiyle ilgilenmesi yer alıyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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