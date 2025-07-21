Mersin'de Motosiklet Sürücülerine 685 Bin TL Ceza

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Mersin'de trafiğe kapalı alanlarda motosiklet ihlalleri nedeniyle 626 sürücüye toplamda 685 bin 142 TL ceza kesildi. Uygulama, yaya ve bisiklet yollarını tehlikeye atan motorlu taşıtlara yönelik yapıldı.

MERSİN'de trafiğe kapalı alanlarda ihlalde bulunan motosiklet sürücülerine yönelik denetimde 685 bin 142 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile motosikleti polis timleri tarafından sahil bandı ve parklarda vatandaşların yürümesini engelleyen, yaya ve bisiklet yolunu tehlikeye düşüren motorlu taşıtlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sorgusu yapılan 626 motosiklet sürücüsüne 685 bin 142 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, sahil yolu ve yürüyüş alanlarında çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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