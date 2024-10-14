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Mersin'de Motosiklet Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 70 yaşındaki Ahmet Akçıl'ın kullandığı motosiklet sulama kanalına düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Akçıl'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Akçıl'ın (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Limonlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akçıl'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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