Mersin'de Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Ulaş Can Serin ve yolcu Cansu Melis Bolat olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Cenazeler otopsi sonrası toprağa verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ulaş Can Serin idaresindeki 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Serin ve motosikletteki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Serin ve Bolat'ın cenazeleri, Erdemli Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Cansu Melis Bolat'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.