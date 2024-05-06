Mersin'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, H.K. idaresindeki 33 AGJ 090 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Kasım Döner (68) yönetimindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Döner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.