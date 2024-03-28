Mersin'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Şahinoğlu'nun kullandığı 33 ATN 523 plakalı motosiklet, Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.C.Ç. idaresindeki 06 AG 2008 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Şahinoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.