Mersin'de Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin yaya A.K.'ye çarpması sonucu hem yaya hem de motosiklet sürücüsü M.O.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve yola savrulan sürücü yaralandı.
M.O.K yönetimindeki 33 AYN 848 plakalı motosiklet, Beyreli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaya olarak karşıya geçmeye çalışan A.K'ye çarptı.
Kazada, yaya A.K. ve yola savrulan motosiklet sürücüsü M.O.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel