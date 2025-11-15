Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Arkadaşı Kaçtı

Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Arkadaşı Kaçtı
Güncelleme:
Tarsus'ta hareket halindeki motosikletten düşen sürücü ve arkadaşı, karşıdan gelen bir motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücü ile beraberindeki arkadaşının hareket halinde iken düştüğü motosiklet, karşı yönden gelen başka motosiklete çarptı. Kazanın ardından sürücü ile yanındaki arkadaşı kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz saptanamayan sürücü ile beraberindeki arkadaşı, hareket halindeki motosikletten düştü. Motosiklet ise karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı. Kazanın ardından sürücü ile arkadaşı ara sokaklara girerek kaçtı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
