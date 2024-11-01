Mersin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu olan iki genç hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü Ulaş Can Seri (22) ile arkasındaki Cansu Melis Bolat (20), hayatını kaybetti.
Kaza, Erdemli'nin Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Can Seri'nin kontrolünü yitirdiği 33 ATS 216 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Seri ile arkasındaki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.