Mersin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaçla çarpması sonucu sürücü Ulaş Can Seri ve arkasındaki yolcu Cansu Melis Bolat hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre, kazaya motosikletin kontrolünün kaybolması neden oldu.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü Ulaş Can Seri (22) ile arkasındaki Cansu Melis Bolat (20), hayatını kaybetti.
Kaza, Erdemli'nin Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Can Seri'nin kontrolünü yitirdiği 33 ATS 216 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Seri ile arkasındaki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.