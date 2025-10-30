Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Tarsus ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise henüz bulunamadı.
Denizciler Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BDJ 570 plakalı otomobil, S.K'nin kullandığı 33 ZK 306 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobili Mustafa Deniz Caddesi'nde park halinde bulan polis, sürücünün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel