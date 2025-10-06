Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu Ethem Dilek hayatını kaybetti. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyenz Ethem Dilek, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ethem Dilek'e, F.C. yönetimindeki 33 AUJ 226 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Dilek ve motosiklet sürücüsü F.C., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı motosiklet sünücüsünün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
