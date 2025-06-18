Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki B.A. hayatını kaybetti. 25 yaşındaki H.Ö. tarafından kullanılan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.Ö'nün (25) kullandığı 33 TR 233 plakalı otomobil ile B.A'nın (18) idaresindeki 33 AND 404 plakalı motosiklet, Arpaçbahşiş Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, B.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel