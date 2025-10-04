Mersin'de Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletin refüje çarptığı kazada sürücü Naim Altınışık (25), hayatını kaybetti.

Kaza, Öğretmenler Mahallesi D -400 kara yolu Hal kavşağında meydana geldi. Naim Altınışık idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Naim Altınışık, ambulansla hastaneye götürüldü. Altınışık burada kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.