Mersin'de Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü refüje çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastaneye kaldırılan sürücünün yaşamını kaybettiğini bildirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-400 kara yolunda N.A. (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel