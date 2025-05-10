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Mersin'de motosiklet kazası: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Mersin'de motosiklet kazası: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Tarsus ilçesinde, bisikletliye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'nin Tarsus ilçesinde, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Akat (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Akat yönetimindeki motosiklet, yola çıktığı iddia edilen bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Akat'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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