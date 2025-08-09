Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet devrilmesi sonucu N.K. ve F.B. yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar ve hastaneye kaldırılan yaralıların durumu belirtiliyor.
Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde N.K. idaresindeki 33 L 1794 plakalı motosiklet devrildi.
Kazada araç sürücüsü N.K. ile yanındaki F.B yaralandı.
Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel