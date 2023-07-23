Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede, Mihraç Enes Direk ve Enes İmir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.