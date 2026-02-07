Haberler

Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Vatan Baki Torun hayatını kaybetti, diğer sürücü M.Y.T. ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Y.T (21) idaresindeki 33 BCY 232 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.Y.T. ve motosikletteki Vatan Baki Torun (21) hastaneye götürüldü.

Torun, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
