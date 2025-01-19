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Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erdemli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.S.Ö'nün (18) kullandığı 42 ENU 84 plakalı motosiklet, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü M.S.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki E.Y. ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel
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