Mersin'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin Mut ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda 33 AOD 188 plakalı motosikletin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, S.T'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpışmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletteki Alperen Taşkın (18) ile H.Ü, yola savruldu.

Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan H.Ü'yü Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.