Üye Girişi
Haberler

Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

Bahçe Mahallesi Hikmet Arı Caddesi'nde S.Ş'nin kullandığı 33 LZ 059 plakalı otomobil ile B.C.O. idaresindeki 07 E 5668 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki S.S, sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan B.C.O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.Ş. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Anamur Mersin Trafik Kazaları Güncel Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title