Mersin'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 4 kişi yaralandı.

Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, E.K yönetimindeki 32 E 2454 plakalı kamyonet, S.B. idaresindeki 33 AYS 517 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada S.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.B, E.N.B. ve B.K.B. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.