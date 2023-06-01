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Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek bir şüphelinin motosikleti iterek götürdüğünü belirledi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

F.E, Atatürk Mahallesi 46107 Sokak'taki evin önüne bıraktığı motosikletinin çalındığını fark edince polise başvurdu.

Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek bir şüphelinin motosikleti iterek götürdüğünü belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Tarsus Mersin Güncel Haberler

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