Mersin'de motosiklet hırsızı yakalandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan araştırmada şüpheli yakalandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yapıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakaladı.
Bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel