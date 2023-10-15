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Mersin'de motosiklet hırsızı yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan araştırmada şüpheli yakalandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.