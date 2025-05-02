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Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 1645 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de Motosiklet Denetimlerinde 1645 Araç Trafikten Men Edildi
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Mersin'de gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde eksikleri tespit edilen 1645 motosiklet trafikten men edilirken, çalıntı ve hacizli araçlara da el konuldu. 56 noktada yapılan uygulamada 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi.

Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri olduğu belirlenen 1645 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kent genelindeki 56 noktada yapılan uygulamada, 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi.

Ekipler, eksikleri nedeniyle 1645 motosikleti trafikten men etti, 8 çalıntı ve 12 hacizli motosiklete el koydu.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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