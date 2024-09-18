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Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 18 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de Motosiklet Denetimleri: 18 Araç Trafikten Men Edildi
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Mersin'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, eksikleri tespit edilen 18 motosiklet trafikten men edilirken, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve toplam 1 milyon 60 bin 221 lira ceza kesildi.

Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, eksikleri olduğu belirlenen 18 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince asayiş olaylarının önlenebilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, aranan şüphelilerin ve araçların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde 63 farklı noktada yapılan uygulamada, 5 bin 735 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirilen uygulamada, aranması bulunan 3 kişi yakalandı.

Denetimlerde 4 bin 196 motosikletin kontrolünü yapan ekipler, eksikleri bulunan 18 motosikleti trafikten men etti, hacizli motosiklete el koydu.

Ayrıca çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 60 bin 221 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

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