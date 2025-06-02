Mersin'de Motosiklet Denetiminde 5 Bin 179 Sürücüye 22 Milyon Ceza

Mersin'de Motosiklet Denetiminde 5 Bin 179 Sürücüye 22 Milyon Ceza
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Mersin'de polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık denetimde, 22 bin 332 motosiklet incelendi ve 5 bin 179 sürücüye toplam 22 milyon 131 bin 369 lira ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca 7 çalıntı motosiklet tespit edildi.

Mersin'de polis ekiplerince yapılan bir haftalık denetimde 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin 369 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin destek verdiği bir haftalık çalışmada, motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguları yapıldı.

Denetimlerde incelenen 22 bin 332 motosikletten 7'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Uygulamada eksikleri tespit edilen 5 bin 179 sürücüye 22 milyon 131 bin 369 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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