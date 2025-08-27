Mersin'de Mobilya ve Tekstil Atıkları Kontrol Altına Alınıyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde mobilya ve tekstil atıkları çöp taksilerle toplanıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çöp konteynerlerinin yanına bırakılan mobilya ve tekstil atıklarında artış gözlendi.

Bunu üzerine sahada görev yapan ekip ve çöp taksilerin devriye sayısı artırıldı.

Ekipler, çevre kirliliği oluşturan atıkları kısa sürede toplayarak Katı Atık Depolama Alanı'na götürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, son günlerde mobilya, halı ve benzeri atıkların kontrolsüz şekilde sokağa atıldığını belirtti.

Bu soruna anında müdahale edildiğini kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızdan ricamız, ev eşyası ve büyük hacimli atıkları gelişigüzel bırakmak yerine belediyemizle iletişime geçmeleridir. Daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevre için hepimize görev düşüyor." ifadesini kullandı. ???????