Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI, 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mobilyacılar sitesi içerisinde çıkan ve 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 iş yerinin zarar gördüğü yangında polis ekipleri de TOMA ile söndürme çıalışmasına destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.