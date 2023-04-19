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Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)

Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)

Güncel Haberler

KONTROL ALTINA ALINDI, 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜMersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mobilyacılar sitesi içerisinde çıkan ve 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI, 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mobilyacılar sitesi içerisinde çıkan ve 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 iş yerinin zarar gördüğü yangında polis ekipleri de TOMA ile söndürme çıalışmasına destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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