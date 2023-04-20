Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen itfaiye erinin cenazesi defnedildi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangında, soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) naaşı, otopsi işlemlerinin ardından tören için görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının bahçesine götürüldü.

Çelikkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı.

Buradaki törene Çelikkaya'nın annesi Feride, babası Doğan, 6 aylık hamile eşi Hatice ve 5 yaşındaki oğlu Miraç ile yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve vatandaşlar katıldı.

Çelikkaya'nın ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İtfaiye araçlarının sirenleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Seçer, törendeki konuşmasında, derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Nazmi bizim evladımızdı. Onun ailesi bizim ailemiz, yavrusu Miraç bizim evladımızdır, bizlere emanet edilmiştir." dedi.

Dua okunduktan sonra Mersin Şehir Mezarlığı'na götürülen itfaiye erinin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavanın çökmesi sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya ve 3 işçi hayatını kaybetmiş, iş yerinde olduğu değerlendirilen bir işçiye ulaşmak için çalışma başlatılmıştı.