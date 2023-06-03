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Mersin'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Mersin'de, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) mobilya fabrikasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fabrikada yatak ve baza imalatı yapılıyor.

Mersin'de, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) mobilya fabrikasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

OSB'de yatak ve baza imalatı yapan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve bir söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Mersin OSB Güncel Haberler

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