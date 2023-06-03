Mersin'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 30 Kişilik İşyeri Küle Döndü

Mersin'in Silifke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, küle dönen fabrika binasının ek çatı yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Bir kıvılcım 30 kişinin çalıştığı fabrikayı küle çevirdi

Mersin'in Silifke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Silifke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, küle dönen fabrika binasının ek çatı yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke OSB'de yatak ve baza imalatı yapan mobilya fabrikasında henüz nedeni belli olmayan bir sebeple yangın çıktı. Fabrika içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede her yeri sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile ilçede konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter yangına müdahale etti. Sağlık ve jandarma ekiplerinin tedbir aldığı bölgede 10 İtfaiye aracı, 1helikopter, 3 arazöz, 6 Su tankeri ve 3 ilk müdahale aracının yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy da olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının, fabrika binasının ek çatı yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.

30 işçinin çalıştığı fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.