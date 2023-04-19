Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarına, polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve arazözler de destek veriyor.

Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.