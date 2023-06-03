Mersin'de Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) mobilya fabrikasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Fabrikada yatak ve baza imalatı yapılıyordu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'de, Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) mobilya fabrikasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

OSB'de yatak ve baza imalatı yapan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ekipleriyle Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve bir söndürme helikopteri yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de fabrikaya gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının fabrika binasında ek çatı yapımı sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edildi.