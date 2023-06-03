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Mersin'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

MERSİN'in Silifke ilçesi'nde mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Silifke Sanayi Sitesi içerisinde bulunan mobilya atölyesinde öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına mücadele ederken alevlerin ağaçlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

MERSİN'in Silifke ilçesi'nde mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Silifke Sanayi Sitesi içerisinde bulunan mobilya atölyesinde öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına mücadele ederken alevlerin ağaçlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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