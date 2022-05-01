Mersin'de mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık ulaştırıldı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, mobil kıyafet aracıyla çocuklara bayramlık dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesince 2020'de hayata geçirilen Kıyafet Evi Projesi kapsamında mobil kıyafet aracı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara da ulaşıyor.

Bu kapsamda ekipler, Ramazan Bayramı öncesi bazı mahallerdeki çocuklara bayramlık dağıttı.

Bayramlık alan çocuklar sevinç yaşadı.