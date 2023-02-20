Mersin'de misafir edilen depremzedelere ücretsiz gözlük hizmeti veriyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen çok sayıda kişinin konuk edildiği Mersin'de, afetzedelere beyan üzerine numaralı gözlük desteği veriliyor.

Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası bünyesindeki yaklaşık 200 işletme, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedeler için ücretsiz gözlük hizmeti başlattı.

Gözlük numarasını bilmeyen depremzedelerin muayene süreçlerine de destek veren optikçiler, iki haftada 8 binin üzerinde afetzedeye hizmet sundu.

İşletmeler, ücretsiz numaralı gözlük desteğinden yararlanmak için dükkanlarına gelen ailelerin çocuklarına oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürmeye çalıştı.

Başka illerden üretici ve tedarikçi firmalar da cam ve çerçeve göndererek katkıda bulunuyor.

"Bu bizim vatandaşlık görevimiz, ülkemize borcumuz"

Oda Başkanı Serkan Yakan, AA muhabirine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi işbirliğiyle 7,7 büyüklüğündeki depremin sabahında afetzedeler için harekete geçtiklerini söyledi.

Aynı gün oda yönetim kurulunu toplayarak ücretsiz gözlük hizmetini başlattıklarını anlatan Yakan, "Arkadaşlarımızı arayarak kayıtsız şartsız her gelen depremzedenin gözlüklerini bedelsiz üretmelerini, gözlük camları ve çerçevelerini bir şekilde karşılayacağımızı söyledik. Bu bizim vatandaşlık görevimiz, ülkemize borcumuz. Her bireyin yapması gerekeni bir inisiyatif alarak ortaya koyduk. Bu durum sonlanana kadar devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Yakan, sağlık tesisleri ve konaklama alanlarına duyurular yaparak gözlük ihtiyacı olan her depremzedeye ulaşmaya çalıştıklarını aktardı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara da hizmet verdiklerini dile getiren Yakan, "Bölgede afeti yaşayan insanlar telefon açarak bizi gördüklerini ve hizmetten yararlanıp yararlanamayacaklarını soruyorlar. Ayırt etmiyoruz. Oradan gelen talepler için de gözlükleri yapıyoruz. Gözlükleri bitirdikten sonra buradan deprem bölgelerine yardım götüren dostlarımız sayesinde ulaştırıyoruz." dedi.

"Münferit olarak başladığımız iş Türkiye çapında yayılmaya başladı"

Serkan Yakan, yaşanan büyük felaketin ardından yaptıkları çalışmayla herkesin elini taşın altına koyduğunu vurguladı.

Birçok cam ve çerçeve firmasından destekler aldıklarını anlatan Yakan, şunları kaydetti:

"Stoğumuz yerinde. Allah bin kere razı olsun. Herkes mesleki olarak yapabileceği her şeyi ortaya koydu. İlk başta münferit olarak başladığımız iş Türkiye çapında yayılmaya başladı. Mersin buna vesile oldu. Bizi de gururlandırdı. Birçok göz hastanemiz ve hekimlerimiz bedelsiz muayeneler yaptılar. Aralarında bunu devam ettirenler var. Biz büyük millet ve devletiz. Acımız ve yaramız çok büyük. Bunları sarmak ve gidermek hepimizin görevi."