Mersin'de Minibüsün Tıra Çarpması Sonucu 2 Ölü, 10 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın, minibüs şoförünün uyuya kalması nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor.

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası

Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

Kaynak: AA / Güncel
