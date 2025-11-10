Mersin'de Minibüsün Sulama Kanalına Düşmesi: Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsünün otomobille çarpışarak sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kazanın anı, yoldan geçen bir aracın yol kamerasında görüntülendi.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile çarpışan yolcu minibüsünün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı kaza anının, yoldan geçen başka bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel