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Mersin'de Minibüs Yangını: Araç Demir Yığını Haline Geldi

Mersin'de Minibüs Yangını: Araç Demir Yığını Haline Geldi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan minibüs, sürücünün müdahalesiyle güvenli bir yerde durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ot yangınının da önüne geçildi. Yangın anı cep telefonu ile kaydedildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında demir yığını haline dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerde Tarsus'un Damlama mevkisinde meydana geldi. Mersin- Adana otoyolunda seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.E.S. yönetimindeki 63 MA 2131 plakalı minibüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araçtan yükselen alevler yol dışındaki çalılık alana da sıçradı. Ekipler, ot yangınını da büyümeden söndürdü. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü yangında yaralanan olmadı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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