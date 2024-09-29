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Mersin'de Minibüs Şoföründen İki Çocuk ve Kadın İçin Halatla Saldırı

Mersin'de Minibüs Şoföründen İki Çocuk ve Kadın İçin Halatla Saldırı
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Mersin'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek, içinde kadın ve çocukların bulunduğu araca elindeki halatla saldırdı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

MERSİN'de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesen minibüs şoförü, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfretti.

Olay, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü ile plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüsün camından diğer sürücüye halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada, içerisinde kadın ve 2 çocuğunun da olduğu otomobilin önünü kesti. Minibüsten inen şoför, otomobile halatla saldırıp küfürler savurdu. Diğer araç sürücülerinin sakinleştirmeye çalıştığı minibüs şoförü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü, minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförünün otomobilin önünü kestiği, araçtan inerek elindeki halatla araca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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