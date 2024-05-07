Mersin'de minibüs otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ş.K'nin kullandığı 63 ADC 461 plakalı minibüs, Yanışlı Mahallesi D-400 kara yolunda kenarda duran 33 ANC 535 plakalı otobüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki yolculardan Yüksel Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan sürücü ve yanındaki C.K'yi Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırdı.