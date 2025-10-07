Haberler

Mersin'de Minibüs Kazası: Şoför Ehliyetsiz Çıktı

Mersin'de Minibüs Kazası: Şoför Ehliyetsiz Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından şoför Cemal Karakuş'un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şarampole yuvarlanan minibüsün şoförü Cemal Karakuş'un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye geleceği tarih netleşti

Papa'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye! Tarih netleşti
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.