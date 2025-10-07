Mersin'de Minibüs Kazası: Şoför Ehliyetsiz Çıktı
Erdemli ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından şoför Cemal Karakuş'un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şarampole yuvarlanan minibüsün şoförü Cemal Karakuş'un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel