Mersin'de Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.Y'nin kullandığı 33 CHP 22 plakalı minibüs, Çopurlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde M.K. idaresindeki 33 ABT 575 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler M.K. ve E.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel