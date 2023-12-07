Mersin'de Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirildi
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, kentte yapımı devam eden ve planlanan okulların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Deprem performans testi gerçekleştirilen eğitim kurumlarındaki çalışmaların ele alındığı toplantıda, yatırımlara ilişkin bilgi alışverişi yapıldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, milli eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kentte yapımı devam eden ve planlanan okullar görüşüldü.
Deprem performans testi gerçekleştirilen eğitim kurumlarındaki çalışmaların ele alındığı toplantıda, yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
Pehlivan başkanlığındaki programa, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı.