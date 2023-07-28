Mersin'de meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kazalardan ilki, Mersin Erdemli- Karaman Ayrancı Karayolu üzeri, Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Çarpar yönetimdeki 33 VCJ 08 plaka otomobil ile 33 VY 440 plakalı kamyonet Kösereli yol sapağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çarpar olay yerinde hayatını kaybetti. Biri ağır 2 yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN